Просування українських сил у Курській області триває, - ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що українські сили нещодавно просунулися далі в південній Руській Конопельці (на схід від Суджі).

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська також просувалися на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

Російські джерела стверджували, що є суперечливі повідомлення про бої на схід від Суджі в районі Саморядового та Козиревки, але в цьому районі можуть діяти українські мобільні групи, зауважили в ISW.

Деякі російські блогери стверджували, що російські війська знову зайняли Спальне та Крупець (обидва на південний схід від Суджі), хоча ситуація в цьому районі залишається неясною.

Російські блогери також стверджували, що сили РФ відбили українську механізовану атаку чисельністю взвод поблизу Олександрівки (на північний схід від Коренево) і знову зайняли позиції на захід від Коренево, що свідчить про те, що українські сили нещодавно діяли на захід від населеного пункту.