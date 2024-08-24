UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Просування українських сил у Курській області триває, - ISW

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

У п’ятницю, 23 серпня, українські сили продовжили незначне просування поблизу Суджі на тлі продовження операції у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що українські сили нещодавно просунулися далі в південній Руській Конопельці (на схід від Суджі).

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська також просувалися на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

Російські джерела стверджували, що є суперечливі повідомлення про бої на схід від Суджі в районі Саморядового та Козиревки, але в цьому районі можуть діяти українські мобільні групи, зауважили в ISW.

Деякі російські блогери стверджували, що російські війська знову зайняли Спальне та Крупець (обидва на південний схід від Суджі), хоча ситуація в цьому районі залишається неясною.

Російські блогери також стверджували, що сили РФ відбили українську механізовану атаку чисельністю взвод поблизу Олександрівки (на північний схід від Коренево) і знову зайняли позиції на захід від Коренево, що свідчить про те, що українські сили нещодавно діяли на захід від населеного пункту.

Нагадаємо, за останніми даними, Україна контролює 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області.

В Естонській розвідці повідомили, що наразі підрозділи РФ створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ.

Суджа вже два тижні перебуває під контролем українських військових. Що місцеві думають про війну, як відгукуються про ЗСУ та Володимира Путіна, – у репортажі РБК-Україна з Суджі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України