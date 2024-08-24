Продвижение украинских сил в Курской области продолжается, - ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что украинские силы недавно продвинулись дальше в южной Русской Конопельке (восточнее Суджи).

Российский военный блогер утверждал, что украинские войска также продвигались севернее Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.

Российские источники утверждали, что есть противоречивые сообщения о боях восточнее Суджи в районе Саморядового и Козыревки, но в этом районе могут действовать украинские мобильные группы, отметили в ISW.

Некоторые российские блогеры утверждали, что российские войска снова заняли Спальное и Крупец (оба юго-восточнее Суджи), хотя ситуация в этом районе остается неясной.

Российские блггеры также утверждали, что силы РФ отразили украинскую механизированную атаку численностью взвод вблизи Александровки (к северо-востоку от Коренево) и снова заняли позиции к западу от Коренево, что свидетельствует о том, что украинские силы недавно действовали к западу от населенного пункта.