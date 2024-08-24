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Просування українських сил у Курській області триває, - ISW

Субота 24 серпня 2024 05:31
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Просування українських сил у Курській області триває, - ISW Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

У п’ятницю, 23 серпня, українські сили продовжили незначне просування поблизу Суджі на тлі продовження операції у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що українські сили нещодавно просунулися далі в південній Руській Конопельці (на схід від Суджі).

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська також просувалися на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

Російські джерела стверджували, що є суперечливі повідомлення про бої на схід від Суджі в районі Саморядового та Козиревки, але в цьому районі можуть діяти українські мобільні групи, зауважили в ISW.

Деякі російські блогери стверджували, що російські війська знову зайняли Спальне та Крупець (обидва на південний схід від Суджі), хоча ситуація в цьому районі залишається неясною.

Російські блогери також стверджували, що сили РФ відбили українську механізовану атаку чисельністю взвод поблизу Олександрівки (на північний схід від Коренево) і знову зайняли позиції на захід від Коренево, що свідчить про те, що українські сили нещодавно діяли на захід від населеного пункту.

Просування українських сил у Курській області триває, - ISW

Нагадаємо, за останніми даними, Україна контролює 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області.

В Естонській розвідці повідомили, що наразі підрозділи РФ створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ.

Суджа вже два тижні перебуває під контролем українських військових. Що місцеві думають про війну, як відгукуються про ЗСУ та Володимира Путіна, – у репортажі РБК-Україна з Суджі.

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