Продвижение украинских сил в Курской области продолжается, - ISW
В пятницу, 23 августа, украинские силы продолжили незначительное продвижение вблизи Суджи на фоне продолжения операции в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что украинские силы недавно продвинулись дальше в южной Русской Конопельке (восточнее Суджи).
Российский военный блогер утверждал, что украинские войска также продвигались севернее Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.
Российские источники утверждали, что есть противоречивые сообщения о боях восточнее Суджи в районе Саморядового и Козыревки, но в этом районе могут действовать украинские мобильные группы, отметили в ISW.
Некоторые российские блогеры утверждали, что российские войска снова заняли Спальное и Крупец (оба юго-восточнее Суджи), хотя ситуация в этом районе остается неясной.
Российские блггеры также утверждали, что силы РФ отразили украинскую механизированную атаку численностью взвод вблизи Александровки (к северо-востоку от Коренево) и снова заняли позиции к западу от Коренево, что свидетельствует о том, что украинские силы недавно действовали к западу от населенного пункта.
Напомним, по последним данным Украина контролирует 900-1300 квадратных километров территории Курской области.
В Эстонской разведке сообщили, что в настоящее время подразделения РФ создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск.
Судья уже две недели находится под контролем украинских военных. Что местные думают о войне, как отзываются об ВСУ и Владимире Путине, – в репортаже РБК-Украина с Суджи .
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