Просування ЗСУ до Сватового і ворожі штурми на Донбасі: нові карти боїв

Контрнаступ ЗСУ на Луганському напрямку

За інформацією російських джерел, 6 та 7 листопада українські війська продовжували контрнаступальні дії у напрямку Сватового. 7 листопада Міноборони Росії заявило, що ЗСУ атакували Нижню Дуванку, приблизно за 15 км на північ від Сватового по трасі R66 Сватове-Кременна. Крім того, повідомлялося, що 6 і 7 листопада українські війська просувалися в бік Новоселівського, за 14 км на північний захід від Сватового, і 7 листопада бої в районі на північний захід від Сватового набули "позиційного характеру".

Російські військові блогери стверджували, що частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ займають оборону в районі Сватового, й показували кадри, на яких російські військові стріляють із термобаричної реактивної системи залпового вогню ТОС-1 за позиціями ЗСУ в районі Сватового.

"Використання такого засобу військового округу в цьому районі може свідчити або про те, що російські війська все більше віддають пріоритет обороні кордону Сватове-Кременна, або про те, що російські війська значною мірою витратили боєприпаси, які б більше підходили для ближнього бою", - йдеться у матеріалі.

6 та 7 листопада російські окупанти провели обмежені контратаки для відновлення втрачених позицій на захід від Кремінної та Макіївки. У Генштабі України заявили, що 6 листопада напади були відбиті в напрямку Ямполівки (17 км на захід від Кремінної) і в напрямку Ямполя (18 км на південний захід від Кремінної) 7 листопада.

Атаки на Білогорівку

Російські джерела широко стверджували, що сили проксі-загонів та групи Вагнера увійшли до Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) 7 листопада після кількох місяців запеклих боїв уздовж Донецької області. При цьому український Генштаб не підтвердив таку інформацію і зазначив, що 7 листопада удар ЗСУ уразив підрозділ чеченського батальйону "Ахмат" у Лисичанську, приблизно за 10 км на схід від Білогорівки.

"Російські сили, ймовірно, прагнуть повернути втрачені позиції вздовж кордону Донецько-Луганської області, щоб відтіснити українські війська від критичної ділянки Сєвєродонецьк-Лисичанськ", - пишуть аналітики.

"Евакуація" у Херсонській області

Російська окупаційна влада, ймовірно, починає новий етап евакуації з Херсонської області. Так, гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що 7 листопада стане останнім днем ​​організованої евакуації із західного берега Дніпра на східний.

При цьому в російських пабліках стверджують, що приватні евакуації продовжуватимуться з 8 листопада на тлі побоювань щодо "зростаючої загрози для цивільного населення".

Ситуація у Херсонській області

6 та 7 листопада українські сили продовжили кампанію по блокуванню районів зосередження російських військ на всій території Херсонської області.

На кадрах від 6 листопада видно наслідки удару ЗСУ по готелі "Золотий фазан" у Раденську (приблизно за 23 км на південний схід від міста Херсон), де знаходилися російські війська.

РФ зміцнює кордон з українською Харківською областю

Російські війська, ймовірно, продовжували зміцнювати кордон із боку північного сходу Харківської області, проводячи 6 листопада незначні атаки через кордон. На кадрах із геолокацією, розміщених у соціальних мережах 6 листопада, також видно, як війська РФ риють окопи біля державного кордону у Білгородській області.

На думку аналітиків, такі дії, ймовірно, спрямовані на те, щоб "притиснути" ЗСУ до північного міжнародного кордону, але не віщують великого російського наступу, який окупанти не в змозі провести

Російські атаки на Бахмут

Російські війська продовжували наступальну операцію у районі Бахмута 6 та 7 листопада. У Генштабі ЗСУ заявили, що українські війська відбили ворожі атаки в радіусі 26 км на північний схід від Бахмута в районі Бахмутського, Берестова та Яковлівки та в радіусі 20 км на південь від Бахмута в районі Андріївка, Майорськ. , Озарянівка, Досвідченого 6 та 7 листопада.

Російські джерела стверджували, що війська РФ взяли під повний контроль Іванград 6 листопада і продовжують вести наступальні операції на південь від Бахмута, щоби взяти Досвідчене станом на 7 листопада.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Авдіївка-Донецьк 6 та 7 листопада. Ворожі атаки в радіусі 27 км на південь від Авдіївки в районі Макіївки, Мар'їнки та Красногорівки були відбиті, зазначали у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на Донецькому напрямі

Російські сили продовжували наступальні операції на заході Донецької області 6 та 7 листопада. Генштаб України повідомив, що у ці дні українські сили відбили атаки російських військ у районі Павлівки та Новомихайлівки Донецької області.

Війська РФ могли зіткнутися з дилемою в районі Павлівки, коли вони повинні відвести пошарпані частини, але не мають свіжих сил для їх заміни. Російські "воєнкори" стверджують, що погода та бруд на Вугледарському напрямку ускладнюють просування російських військ через поля та налагодження тилового забезпечення.

Міноборони РФ реагує на критику суспільства через втрати

7 листопада Міноборони РФ виступило з рідкісною заявою у відповідь на великий протест російських блогерів з приводу повідомлень про великі втрати під Павлівкою Донецької області та погане командування у складі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

У російському оборонному відомстві запевнили, що втрати бригади становили менш як 1% убитими і менш як 7% пораненими за останні 10 днів, а натомість нібито українські сили зазнали великих втрат.

"Дискусія про широкомасштабні невдачі російського військового істеблішменту вийшла за межі інформаційного простору військових блогерів і все більше забарвлює соціальну динаміку. Нездатність Міноборони Росії належним чином вирішити ці системні проблеми та їх першопричини, швидше за все, посилять цю соціальну напруженість", - вважають аналітики.