Військові показали кадри спецоперації зі звільнення Куп'янського району (відео)

Українські захисники показали кадри Куп'янської наступальної операції, в ході якої вдалося звільнити сім населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпідрозділ "KRAKEN".

Військові зазначили, що у ході наступальної спецоперації деокупували лівий берег Куп'янська, а також населені пункти Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоосинове, Глушківка та Колісниківка. Спецпідрозділ вдало форсував річку Оскіл. Це дозволило вибити окупантів з лівобережної частини Куп'янська та створити плацдарм для суміжних підрозділів. Українські війська частково знищили та відкинули російську 27 ОМСБр 1 танкової армії, 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП, групу ПВК "Вагнера", загони БАРС. Захисники зазначили, що наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола.