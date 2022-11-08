Продвижение ВСУ к Сватово и вражеские штурмы на Донбассе: новые карты боев

Контрнаступление ВСУ на Луганском направлении

По информации российских источников, 6 и 7 ноября украинские войска продолжали контрнаступательные действия в направлении Сватово. 7 ноября Минобороны России заявило, что ВСУ атаковали Нижнюю Дуванку, примерно в 15 км к северу от Сватово по трассе R66 Сватово-Кременная. Кроме того сообщалось, что 6 и 7 ноября украинские войска продвигались в сторону Новоселовского, в 14 км к северо-западу от Сватово, и 7 ноября бои в районе северо-западнее Сватово приобрели "позиционный характер".

Российские военные блогеры утверждали, что части 1-й гвардейской танковой армии РФ занимают оборону в районе Сватово, показывали кадры, на которых российские военные стреляют из термобарической реактивной системы залпового огня ТОС-1 по позициям ВСУ в районе Сватово.

"Использование такого средства военного округа в этом районе может свидетельствовать либо о том, что российские войска все больше отдают приоритет обороне рубежа Святово-Кременная, либо о том, что российские войска в значительной степени израсходовали боеприпасы, которые больше подходили бы для ближнего боя", - говорится в материале.

6 и 7 ноября российские оккупанты провели ограниченные контратаки для восстановления утраченных позиций к западу от Кременной и Макеевки. В Генштабе Украины заявили, что 6 ноября нападения были отражены в направлении Ямполевки (17 км западнее Кременной) и в направлении Ямполя (18 км юго-западнее Кременной) 7 ноября.

Атаки на Белогоровку

Российские источники широко утверждали, что силы прокси-отрядов и группы Вагнера вошли в Белогоровку (10 км к югу от Кременной) 7 ноября после нескольких месяцев ожесточенных боев вдоль Донецкой области. При этом украинский Генштаб не подтвердил такую информацию и отметил, что 7 ноября удар ВСУ повредил подразделение чеченского батальона "Ахмат" в Лисичанске, примерно в 10 км восточнее Белогоровки.

"Российские силы, вероятно, стремятся вернуть утраченные позиции вдоль границы Донецко-Луганской области, чтобы оттеснить украинские войска от критического участка Северодонецк-Лисичанск", - пишут аналитики.

"Эвакуация" в Херсонской области

Российские оккупационные власти, вероятно, начинают новый этап эвакуации из Херсонской области. Так, гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что 7 ноября станет последним днем ​​организованной эвакуации с западного берега Днепра на восточный.

При этом в российских пабликах утверждают, что частные эвакуации будут продолжаться с 8 ноября на фоне опасений по поводу "возрастающей угрозы для гражданского населения".

Ситуация в Херсонской области

6 и 7 ноября украинские силы продолжили кампанию по блокированию районов сосредоточения российских войск на всей территории Херсонской области.

На кадрах от 6 ноября видны последствия удара ВСУ по гостинице "Золотой фазан" в Раденске (примерно в 23 км к юго-востоку от города Херсон), где находились российские войска.

РФ укрепляет границу с украинской Харьковской областью

Российские войска, вероятно, продолжали укреплять границу со стороны северо-востока Харьковской области, проводя 6 ноября незначительные атаки через границу. На кадрах с геолокацией, размещенных в социальных сетях 6 ноября, также видно, как войска РФ роют окопы у государственной границы в Белгородской области.

По мнению аналитиков, такие действия, вероятно, направлены на то, чтобы "прижать" ВСУ к северной международной границе, но не предвещают крупного российского наступления, которое оккупанты не в состоянии провести

Российские атаки на Бахмут

Российские войска продолжали наступательную операцию в районе Бахмута 6 и 7 ноября. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска отразили вражеские атаки в радиусе 26 км к северо-востоку от Бахмута в районе Бахмутского, Берестова и Яковловки и в радиусе 20 км к югу от Бахмута в районе Андреевка, Майорск. , Озаряновка, Опытного 6 и 7 ноября.

Российские источники утверждали, что войска РФ взяли под полный контроль Иванград 6 ноября и продолжают вести наступательные операции к югу от Бахмута, чтобы взять Опытное по состоянию на 7 ноября.

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Авдеевка-Донецк 6 и 7 ноября. Вражеские атаки в радиусе 27 км к югу от Авдеевки в районе Макеевки, Марьинки и Красногоровки были отбиты, отмечали в Генштабе ВСУ.

Ситуация на Донецком направлении

Российские силы продолжали наступательные операции на западе Донецкой области 6 и 7 ноября. Генштаб Украины сообщил, что в эти дни украинские силы отразили атаки российских войск в районе Павловки и Новомихайловки Донецкой области.

Войска РФ могли столкнуться с дилеммой в районе Павловки, когда они должны отвести потрепанные части, но не имеют свежих сил для их замены. Российские "военкоры" утверждают, что погода и грязь на Угледарском направлении затрудняют продвижение российских войск через поля и налаживание тылового обеспечения.

Минобороны РФ реагирует на критику общества из-за потерь

7 ноября Минобороны РФ выступило с редким заявлением в ответ на обширный протест российских блоггеров по поводу сообщений о больших потерях под Павловкой Донецкой области и плохом командовании в составе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

В российском обороннном ведомстве заверили, что потери бригады составили менее 1% убитыми и менее 7% ранеными за последние 10 дней, а вместо этого якобы украинские силы понесли большие потери.

"Дискуссия о широкомасштабных неудачах российского военного истеблишмента вышла за пределы информационного пространства военных блоггеров и все больше окрашивает социальную динамику. Неспособность Минобороны России должным образом решить эти системные проблемы и их первопричины, скорее всего, усугубит эту социальную напряженность на протяжении всей войны", - считают аналитики.