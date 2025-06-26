Просування РФ у прикордонні Сумщини зупинено: Сирський розповів про "літній наступ" ворога

"День насиченої роботи на Північнослобожанському напрямку. Оборона Сумщини – одне із основних завдань на сьогодні. За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині", - зазначив Сирський.

За його словами, просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована.

"На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу ЗС РФ, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти", - додав він.

Головнокомандувач ЗСУ також підкреслив, що наступальні дії українських воїнів у Глушківському районі Курської області змусили противника перекинути частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку.

Створено групу з питань оборони Сумщини

Окрім того, у командуванні угруповання на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини – міст і громад області. Її першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.

Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Також призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

Перевірка фортифікацій

"Проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях та лісах – проінспектував напрямок фортифікацій, зокрема і в тій частині, за яку відповідають ОВА і ДССТ. Робота триває, але її слід прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни", - окремо зазначив Сирський.

Він також додав, що зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів і забезпечення більш надійно логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою.