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Просування на кілометри щотижня: ЗСУ рухаються на флангах навколо Бахмута

Фото: Біля Бахмута ЗСУ продовжують просуватися на кілометри щотижня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України продовжують просуватися на флангах навколо Бахмута Донецької області, зокрема, на південному. Мова йде про кілометри щотижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"Щодоби йдеться про сотні метрів, за тиждень - про кілометри. Просування йде поступово, без лобових атак", - сказав він.

За його словами, просування йде маневрами, перед тим ведеться розвідка й максимальне ураження ворога вогнем.

"Все це для того, щоб зберегти свій особовий склад, зберегти свої сили і засоби. Тому що ми не прагнемо повторити цей антиподвиг ворога. Тих же "вагнерівців", яких закидували м'ясними лавами наші позиції. Ми рухаємося послідовно, але невпинно", - додав Череватий.

Ситуація навколо Бахмута

Як зазначав наприкінці липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для деокупації Бахмута вже створено всі умови.

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, за минулий тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 кв. км, а від початку контрнаступу ЗСУ - 37 кв. км.

Військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна сказав, що для того, щоб звільнити Бахмут та повернути його під контроль ЗСУ, не обов'язково брати місто в оточення з усіх боків.

 

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