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На километры каждую неделю: ВСУ продвигаются на флангах у Бахмута

Фото: У Бахмута ВСУ продолжают продвигаться на километры еженедельно (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться по флангам вокруг Бахмута Донецкой области, в частности, на южном. Речь идет о километрах еженедельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"Ежедневно речь идет о сотнях метров, за неделю - о километрах. Продвижение идет постепенно, без лобных атак", - сказал он.

По его словам, продвижение идет по маневрам, перед тем ведется разведка и максимальное поражение врага огнем.

"Все это для того, чтобы сохранить свой личный состав, сохранить свои силы и средства. Потому что мы не стремимся повторить этот антиподвиг врага. Тех же "вагнеровцев", которых забрасывали мясными рядами наши позиции. Мы двигаемся последовательно, но неустанно" , - добавил Череватый.

Ситуация вокруг Бахмута

Как отмечал в конце июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для деоккупации Бахмута уже созданы все условия.

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, за прошедшую неделю на Бахмутском направлении уволено 2 кв. км, а с начала контрнаступления ВСУ - 37 кв. км.

Военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина сказал, что для того, чтобы освободить Бахмут и вернуть его под контроль ВСУ, не обязательно брать город в окружение со всех сторон.

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