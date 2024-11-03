Просуває російські наративи. Що відомо про прем'єра Словаччини Роберта Фіцо

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Хто такий Роберт Фіцо

Словацькому політику 60 років. Народився у 1964 році у місті Топольчани на заході тодішньої Чехословаччини. Його батько працював на промисловому виробництві, а мати була продавчинею взуття.

У юні роки Роберт Фіцо замислювався над вибором професії політолога, археолога чи спортивного журналіста, але врешті вступив на юридичний факультет Університету Коменського в Братиславі.

Здобув ступінь доктора юриспруденції у кримінальному праві, згодом отримав кваліфікацію для роботи суддею, захистив кандидатську дисертацію на тему смертної кари в Чехословаччині та став доцентом Академії поліції.

Комуністичне минуле

У студентські роки Фіцо виявляв інтерес до Радянського Союзу та філософії марксизму-ленінізму. В університеті вступив до Комуністичної партії.

Після падіння комуністичного режиму в Чехословаччині внаслідок Оксамитової революції в 1989 приєднався до Партії демократичних лівих (SDĽ), яка була наступницею політсили комуністів. Був обраний заступником голови SDĽ.

Представляв Словаччину в Європейському суді з прав людини з 1994 по 2000 рік.

Фото: Фіцо був членом комуністичної партії (Getty Images)

Роберт Фіцо також висував свою кандидатуру на посаду генерального прокурора, але SDĽ відмовила йому у підтримці, пояснюючи це занадто молодим віком політика (на той момент йому було 34 роки).

Невдовзі Фіцо вийшов із SDĽ, а у 1999 створив власну лівоцентристську партію Smer-SD ("Курс – соціальна демократія"). Протягом 2002-2006 років Smer була головною опозиційною силою в парламенті.

Тричі прем'єр Словаччини

У 2004-му Словаччина вступила до Євросоюзу та НАТО, а через два роки Роберт Фіцо очолив уряд країни.

Партія Smer на чолі з Фіцо здобула перемогу на виборах у 2006 році на хвилі критики реформ попереднього правого уряду, які негативно сприймалися малозабезпеченими верствами населення.

У 2009 році Фіцо привів країну до єврозони із запровадженням валюти Євро. Під час свого прем'єрства запровадив новий "Трудовий кодекс".

Цей кодекс надав право на попередження про звільнення, вихідну допомогу, скорочення понаднормової роботи. Звільнення працівників стало дорожчим для роботодавців та наділило профспілки більшими повноваженнями.

Уряд Фіцо домігся зниження податків на додану вартість на ліки та книги, хоча не зміг поширити цю ініціативу на більш широку групу товарів.

На виборах 2010 року партія Фіцо програла. Підтримка Smer похитнулася через скандал зі звинуваченням у корупції. Політик знов став лідером опозиції, але 2012 року повернув собі крісло прем'єра.

Також він брав участь у президентських виборах 2014, але з великим відставанням програв у другому турі Андрею Кісці.

У 2018 році Фіцо пішов у відставку на тлі масових протестів через вбивство журналіста Яна Куцяка, який розслідував роботу італійської мафії "Ндрангета" у Словаччині. За даними правоохоронців, помічниця Фіцо могла бути причетна до діяльності "Ндрангета".

Загалом Роберта Фіцо тричі обирали прем'єром: у 2006, 2012 та 2023-му.

Фото: Фіцо втретє обіймає посаду прем'єра Словаччини (Getty Images)

Його остання каденція також відзначилася резонансною подією. 15 травня 2024 Роберт Фіцо пережив замах на життя. В політика стріляв словацький письменник Юрай Цинтула, пояснивши свій вчинок незгодою з діями чинного уряду. Прем'єр довгий час перебував у важкому стані після замаху.

Нещодавно Фіцо заявив про другу спробу нападу. За словами прем'єра, 6 жовтня під час візиту у місто Дуклі на нього хотів скоїти замах чоловік із пістолетом, нібито через "позицію щодо України".

"Матиме за честь побувати в Москві". Фіцо і його проросійські погляди

Прем'єр-міністр Словаччини неодноразово виступав на підтримку Росії та озвучував ті самі тези, що лунали з Кремля.

В ході російсько-грузинської війни у 2008 році він звинуватив Грузію у провокації РФ під час нападу на Південну Осетію.

У 2014 році критикував санкції Євросоюзу проти Росії, які було введено у відповідь на анексію Криму. Фіцо назвав санкції неефективними та заявив, що вони становлять загрозу словацькій економіці.

Після повномасштабного вторгення словацький політик продовжив засуджувати санкційну політику Заходу. На його думку, обмеження становлять шкоду не кремлівському режиму, а "звичайному населенню РФ та європейським людям".

Фіцо просуває наратив Путіна про те, що війну нібито можна було завершити ще у 2022 році шляхом підписання Стамбульских домовленостей. За його словами, "у квітні 2022 на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні".

Також він казав, що якщо війна в Україні закінчиться "під час мандата його уряду" (до 2027 року), то він зробить "усе, щоб відновити нормальні відносини з Росією".

Фото: Роберт Фіцо озвучує російські наративи (Getty Images)

Нещодавно Роберт Фіцо дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, в якому заявив, що хоче відвідати Москву 9 травня 2025 року, щоб особисто подякувати "воїнам Червоної армії".

"Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя завершення Другої світової війни й насамперед перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов’язок", – зазначив словацький прем’єр.

Також Роберт Фіцо наголосив, що готовий "без вагань" розмовляти з російським лідером Володимиром Путіним.

Заяви про "нацистів" та війну в Україні

Словацький прем'єр виступає проти надання Україні військової підтримки та вступу в НАТО. Він робить скандальні заяви щодо війни, повторюючи тези Путіна про "нацистський режим" в Україні.

Зокрема Фіцо казав, що нинішній український уряд керує нацистською державою, у якій етнічні росіяни нібито потребують захисту.

"Я кажу це голосно і чітко і буду це робити: війна в Україні почалася не вчора і не минулого року. Вона почалася у 2014 році, коли українські нацисти та фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі й в Луганську", – заявив він у 2023 році.

Під час тодішньої передвиборчої кампанії у парламент Фіцо також наголосив, що якщо його партія Smer увійде до складу уряду, Словаччина припинить відправляти зброю та боєприпаси в Україну. На його думку, "жодна кількість західного озброєння, що надходить в Україну, не змінить хід війни".

Після перемоги партії Фіцо словацький уряд дійсно припинив військову допомогу Силам оборони України, але не заборонив це робити приватним компаніям. При цьому прем'єр критикував збори волонтерів.

"Якщо люди думають, що кулі та бомби важливіші за "хворих на рак у Словаччині", тоді мені нічого їм сказати", – зазначив Фіцо.

Втім прем'єр наголошував, що продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу, зокрема Словаччина постачатиме електроенергію в разі блекаутів.

Також він підтвердив підтримку територіальної цілісності України та "будь-якого мирного плану запропонованого для вирішення конфлікту".

Водночас політик стверджує, що "Україні та Росії краще вести переговори протягом наступних десяти років, ніж вбивати один одного". Він заявляв, що Україна "повинна віддати" Росії частину своєї території, щоб припинити війну.

Щодо вступу України в НАТО Фіцо вважає, що членство буде "тільки на користь Третій світовій війні".

Він критикував заклики депутатів ЄС дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Росії та запропонував вдарити ракетою по Брюсселю, щоб там "зрозуміли, про що, власне, йдеться".

Фото: переговори прем'єрів Словаччини та України (kmu.gov.ua)

На початку жовтня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся із головою уряду України Денисом Шмигалем. Темами переговорів були інфраструктурні проєкти, енергетична безпека, український мирний план та питання євроінтеграції України.

Суперечливим питанням у відносинах країн є транзит газу та нафти, що надходить з РФ у Словаччину через Україну. У 2025 році дія транзитної угоди завершиться, і попри намагання словацької сторони переконати Україну зберегти транзит, Денис Шмигаль за підсумками переговорів заявив, що угода не буде продовжена.

Прем'єр Словаччини під час зустрічі запевнив, що "не проти" вступу України в ЄС, проте "холодно" ставиться до її членства в НАТО.

Він також сказав, що "словацький уряд підтримує президента Володимира Зеленського та його формулу миру". При цьому "Братислава братиме участь у всіх мирних конференціях, які мають завершити війну".

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Associated Press, Politico, публічні заяви Роберта Фіцо, публікації словацьких ЗМІ, Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інформація з Wikipedia.