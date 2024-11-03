Продвигает российские нарративы. Что известно о премьере Словакии Роберте Фицо

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Кто такой Роберт Фицо

Словацкому политику 60 лет. Родился в 1964 году в городе Топольчаны на западе в то время Чехословакии. Его отец работал на промышленном производстве, а мать продавала обувь.

В юные годы Роберт Фицо задумывался над выбором профессии политолога, археолога или спортивного журналиста, но в итоге поступил на юридический факультет Университета Коменского в Братиславе.

Получил степень доктора юриспруденции по уголовному праву, впоследствии –квалификацию для работы судьей, защитил кандидатскую диссертацию на тему смертной казни в Чехословакии и стал доцентом Академии полиции.

Коммунистическое прошлое

В студенческие годы Фицо проявлял интерес к Советскому Союзу и философии марксизма-ленинизма. В университете вступил в Коммунистическую партию.

После падения коммунистического режима в Чехословакии в результате Бархатной революции в 1989 году присоединился к Партии демократических левых (SDĽ), которая была преемницей политсилы коммунистов. Был избран заместителем председателя SDĽ.

Представлял Словакию в Европейском суде по правам человека с 1994 по 2000 год.

Фото: Фицо был членом коммунистической партии (Getty Images)

Роберт Фицо также выдвигал свою кандидатуру на должность генерального прокурора, но SDĽ отказала ему в поддержке, объясняя это слишком молодым возрастом политика (на тот момент ему было 34 года).

Вскоре Фицо вышел из SDĽ, а в 1999 году создал собственную левоцентристскую партию Smer-SD ("Курс – социальная демократия"). В течение 2002-2006 годов Smer была главной оппозиционной силой в парламенте.

Трижды премьер Словакии

В 2004-м Словакия вступила в Евросоюз и НАТО, а через два года Роберт Фицо возглавил правительство страны.

Партия Smer во главе с Фицо одержала победу на выборах 2006 года на волне критики реформ предыдущего правого правительства, которые негативно воспринимались малообеспеченными слоями населения.

В 2009 году Фицо привел страну в еврозону с введением валюты Евро. Во время своего премьерства ввел новый "Трудовой кодекс".

Этот кодекс предоставил право на предупреждение об увольнении, выходное пособие, сокращение сверхурочной работы. Увольнение работников стало дороже для работодателей и наделило профсоюзы большими полномочиями.

Правительство Фицо добилось снижения налогов на добавленную стоимость на лекарства и книги, хотя не смогло распространить эту инициативу на более широкую группу товаров.

На выборах 2010 года партия Фицо проиграла. Поддержка Smer пошатнулась из-за скандала с обвинением в коррупции. Политик снова стал лидером оппозиции, но в 2012 году вернул себе кресло премьера.

Также он принимал участие в президентских выборах 2014, но с большим отставанием проиграл во втором туре Андрею Киске.

В 2018 году Фицо ушел в отставку на фоне массовых протестов из-за убийства журналиста Яна Куцяка, который расследовал работу итальянской мафии "Ндрангета" в Словакии. По данным правоохранителей, помощница Фицо могла быть причастна к деятельности "Ндрангета".

Всего Роберта Фицо трижды избирали премьером: в 2006, 2012 и 2023-м.

Фото: Фицо в третий раз занимает должность премьера Словакии (Getty Images)

Его последняя каденция также ознаменовалась резонансным событием. 15 мая 2024 Роберт Фицо пережил покушение на жизнь. В политика стрелял словацкий писатель Юрай Цинтула, объяснив свой поступок несогласием с действиями правительства. Премьер долгое время находился в тяжелом состоянии после покушения.

Недавно Фицо заявил о второй попытке нападения. По словам премьера, 6 октября во время визита в город Дукли на него хотел совершить покушение мужчина с пистолетом, якобы из-за "позиции по Украине".

"Будет честью побывать в Москве". Фицо и его пророссийские взгляды

Премьер-министр Словакии неоднократно выступал в поддержку России и озвучивал те же тезисы, что звучали из Кремля.

В ходе российско-грузинской войны в 2008 году он обвинил Грузию в провокации РФ во время нападения на Южную Осетию.

В 2014 году критиковал санкции Евросоюза против России, которые были введены в ответ на аннексию Крыма. Фицо назвал санкции неэффективными и заявил, что они представляют угрозу словацкой экономике.

После полномасштабного вторжения словацкий политик продолжил осуждать санкционную политику Запада. По его мнению, ограничения представляют вред не кремлевскому режиму, а "обычному населению РФ и европейским людям".

Фицо продвигает нарратив Путина, что войну якобы можно было завершить еще в 2022 году путем подписания Стамбульских договоренностей. По его словам, "в апреле 2022 на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".

Также он говорил, что если война в Украине закончится "во время мандата его правительства" (до 2027 года), то он сделает "все, чтобы возобновить нормальные отношения с Россией".

Фото: Роберт Фицо озвучивает российские нарративы (Getty Images)

Недавно Роберт Фицо дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой, в котором заявил, что хочет посетить Москву 9 мая 2025 года, чтобы лично поблагодарить "воинов Красной армии".

"Я буду считать честью приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны и прежде всего победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг", – отметил словацкий премьер.

Также Фицо подчеркнул, что готов "без колебаний" разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

Заявления о "нацистах" и войне в Украине

Словацкий премьер выступает против предоставления Украине военной поддержки и вступления в НАТО. Он делает скандальные заявления о войне, повторяя тезисы Путина о "нацистском режиме" в Украине.

В частности, Фицо говорил, что нынешнее украинское правительство руководит нацистским государством, в котором этнические россияне якобы нуждаются в защите.

"Я говорю это громко и четко и буду это делать: война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске", – заявил он в 2023 году.

Во время тогдашней предвыборной кампании в парламент Фицо также подчеркнул, что если его партия Smer войдет в состав правительства, Словакия прекратит отправлять оружие и боеприпасы в Украину. По его мнению, "любое количество поступающего в Украину западного вооружения не изменит ход войны".

После победы партии Фицо словацкое правительство действительно прекратило военную помощь Силам обороны Украины, но не запретило это делать частным компаниям. При этом премьер критиковал собрание волонтеров.

"Если люди думают, что пули и бомбы важнее "больных раком в Словакии", тогда мне нечего им сказать", – подчеркнул Фицо.

Впрочем, премьер отмечал, что будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь, в частности, Словакия будет поставлять электроэнергию в случае блэкаутов.

Также он подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и "любого мирного плана предложенного для разрешения конфликта".

В то же время политик утверждает, что "Украине и России лучше вести переговоры в течение следующих десяти лет, чем убивать друг друга". Он заявлял, что Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну.

Что касается вступления Украины в НАТО, Фицо считает, что членство будет "только на пользу Третьей мировой войны".

Он критиковал призывы депутатов ЕС разрешить Украине бить дальнобойным оружием по территории России и предложил ударить ракетой по Брюсселю, чтобы там "поняли, о чем, собственно, идет речь".

Фото: переговоры премьеров Словакии и Украины (kmu.gov.ua)

В начале октября премьер Словакии Роберт Фицо встретился с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем. Темами переговоров были инфраструктурные проекты, энергетическая безопасность, украинский мирный план и вопросы евроинтеграции Украины.

Противоречивым вопросом в отношениях стран является транзит газа и нефти, поступающий из РФ в Словакию через Украину. В 2025 году действие транзитного соглашения завершится, и, несмотря на попытки словацкой стороны убедить Украину сохранить транзит, Денис Шмыгаль по итогам переговоров заявил, что соглашение не будет продлено.

Премьер Словакии во время встречи заверил, что "не против" вступления Украины в ЕС, однако "холодно" относится к ее членству в НАТО.

Он также сказал, что "словацкое правительство поддерживает президента Владимира Зеленского и его формулу мира". При этом "Братислава будет принимать участие во всех мирных конференциях, которые должны завершить войну".

При подготовке материала использовались: публикации Associated Press, Politico, публичные заявления Роберта Фицо, публикации словацких СМИ, Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля, информация из Wikipedia.