Просунулись на 1400 метрів. Череватий розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

За словами речника, наші воїни контратакують, користуючись тим, що ворог проводив ротацію. Тим часом ворог також намагається бити й по наших підрозділах:

завдано 8 авіаударів;

здійснено близько 330 обстрілів ствольною й реактивною артилерією.

"Загалом відбулось шість боєзіткнень, в ході яких нашими Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон", - додав Череватий.

Під час зіткнень наші військові знищили:

самохідну артилерійську установку "Гвоздика";

3 бронеавтомобілі;

гаубицю Д-30;

зенітну гармату С-60;

безпілотний апарат ZALA;

8 складів боєприпасів;

7 автомобілів, які підвозили ворогу зброю та боєприпаси.

Як відзначив Череватий, росіяни намагаються вибудувати свою оборону й паралельно контратакувати позиції наших героїв, однак, всі спроби зазнали невдачі.

Фото: ситуація на Бахмутському напрямку станом 09.06 о 01.12 (deepstatemap)

Ситуація на Бахмутському напрямку

В останні тижні на Бахмутському напрямку було помітне посилення бойових дій. Окупаційні сили зуміли захопити більшу частину території Бахмута, але ЗСУ здійснили успішні наступальні дії на флангах.

На всіх напрямках противник проводить авіаційні налети, здійснює обстріли артилерією та мінометами. Тим не менш, їхні цілі залишаються недосяжними. Українські військові успішно відбивають атаки.

Також на напрямку росіяни стягують резерви й намагаються утримати займані позиції.