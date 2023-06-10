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Продвинулись на 1400 метров. Череватый рассказал об успехах ВСУ на Бахмутском направлении

Фото: ВСУ продвинулись на 1400 метров на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины продолжают добиваться успехов на Бахмутском направлении. За сутки нашим воинам удалось продвинуться до 1400 метров на разных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны Украины Восточного направления Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По словам спикера, наши воины контратакуют, пользуясь тем, что враг проводил ротацию. Между тем враг также пытается бить и по нашим подразделениям:

  • нанесено 8 авиаударов;
  • совершено около 330 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией.

"Всего состоялось шесть боестолкновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 оккупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен", - добавил Череватый.

Во время столкновений наши военные уничтожили:

  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • 3 бронеавтомобиля;
  • гаубицу Д-30;
  • зенитную пушку С-60;
  • беспилотный аппарат ZALA;
  • 8 складов боеприпасов;
  • 7 автомобилей, подвозивших врагу оружие и боеприпасы.

Как отметил Череватый, россияне пытаются выстроить свою оборону и параллельно контратаковать позиции наших героев, однако все попытки потерпели неудачу.

Фото: ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 09.06 в 01.12 (deepstatemap)

Ситуация на Бахмутском направлении

В последние недели на Бахмутском направлении было заметное усиление боевых действий. Оккупационные силы сумели захватить большую часть территории Бахмута, но ВСУ осуществили успешные наступательные действия на флангах.

На всех направлениях противник проводит авиационные налеты, осуществляет обстрелы артиллерией и минометами. Тем не менее их цели остаются недосягаемыми. Украинские военные успешно отражают атаки.

Также на направлении россияне стягивают резервы и пытаются удержать занятые позиции.

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