Не простят и после войны, - Арестович передал послание от ССО российским артиллеристам

Обстрелы мирных украинских городов российскими артиллеристами бойцы Сил специальных операций не простят и после окончания военных действий. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

Он отметил, что российские военные открывают огонь по мирному населению из тяжелого вооружения.

"Беспрерывно бьют по Киеву, Харькову, Житомиру Белой Церкви, что показывает - пытаются сломать (население,- ред.) психологически просто террором. А на террор ответ возникает естественный", - сказал Арестович.

Он уточнил, что украинские защитники не будут нарушать правила войны, поскольку придерживаются международных правил. Но российские артиллеристы должны четко понимать, что за подобные преступления их "достанут".

"Просто так никто ничего не оставит. А ССО способны достать даже после окончания боевых действий", - сказал Арестович.