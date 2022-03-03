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Не простят и после войны, - Арестович передал послание от ССО российским артиллеристам

Новина українською →
Украина, Четверг 03 марта 2022 05:06
Не простят и после войны, - Арестович передал послание от ССО российским артиллеристам Фото: Алексей Арестович, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины (president gov ua)
Автор: Наталья Скороход

Обстрелы мирных украинских городов российскими артиллеристами бойцы Сил специальных операций не простят и после окончания военных действий. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

Он отметил, что российские военные открывают огонь по мирному населению из тяжелого вооружения.

"Беспрерывно бьют по Киеву, Харькову, Житомиру Белой Церкви, что показывает - пытаются сломать (население,- ред.) психологически просто террором. А на террор ответ возникает естественный", - сказал Арестович.

Он уточнил, что украинские защитники не будут нарушать правила войны, поскольку придерживаются международных правил. Но российские артиллеристы должны четко понимать, что за подобные преступления их "достанут".

"Просто так никто ничего не оставит. А ССО способны достать даже после окончания боевых действий", - сказал Арестович.

Напомним, что бойцы ССО отреагировали на обстрелы украинских городов и мирных жителей. Они заявили, что больше не будут брать в плен российских артиллеристов.

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