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Военные ССО предупредили российских артиллеристов: отныне - никаких пленных

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Среда 02 марта 2022 20:43
Военные ССО предупредили российских артиллеристов: отныне - никаких пленных Фото: Украинские спецназовцы (facebook.com/usofcom)
Автор: Антон Федорцив

Бойцы Сил специальных операций отреагировали на массовые обстрелы украинских городов артиллерией России и обещают отомстить всем оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

"Мы вас поздравляем: после того, как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких – вы, черви, стали нашей целью номер один", – говорится в заявлении.

Украинские спецназовцы заверили, что отныне брать в плен российских артиллеристов не будут. Никакой пощады не будет, а мольбы пожалеть не спасут.

"Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий – будут зарезаны, как свиньи. Сс*те в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал.

Мы не смерть, мы хуже!" – резюмировали в ССО.

Напомним, что в Николаевской области взяли под стражу три десятка оккупантов после боев за Баштанку.

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