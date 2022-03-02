Военные ССО предупредили российских артиллеристов: отныне - никаких пленных

Бойцы Сил специальных операций отреагировали на массовые обстрелы украинских городов артиллерией России и обещают отомстить всем оккупантам.

"Мы вас поздравляем: после того, как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких – вы, черви, стали нашей целью номер один", – говорится в заявлении.

Украинские спецназовцы заверили, что отныне брать в плен российских артиллеристов не будут. Никакой пощады не будет, а мольбы пожалеть не спасут.

"Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий – будут зарезаны, как свиньи. Сс*те в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал.

Мы не смерть, мы хуже!" – резюмировали в ССО.