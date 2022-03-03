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Не пробачать і після війни, - Арестович передав послання від ССО російським артилеристам

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Україна, Четвер 03 березня 2022 05:06
Не пробачать і після війни, - Арестович передав послання від ССО російським артилеристам Фото: Олексій Арестович, позаштатний радник керівника офісу президента України (president gov ua)
Автор: Наталья Скороход

Обстріли мирних українських міст російськими артилеристами бійці Сил спеціальних операцій не пробачать і після закінчення військових дій. Про це заявив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заява.

Він зазначив, що російські військові відкривають вогонь по мирному населенню з важкого озброєння.

"Безперервно б'ють по Києву, Харкову, Житомиру, що показує - намагаються зламати (населення, - ред.) психологічно просто терором. А на терор відповідь виникає природна", - сказав Арестович.

Він уточнив, що українські захисники не будуть порушувати правила війни, оскільки дотримуються міжнародних правил. Але російські артилеристи повинні чітко розуміти, що за подібні злочини їх "дістануть".

"Просто так ніхто нічого не залишить. А ССО здатні дістати навіть після закінчення бойових дій", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що бійці ССО відреагували на обстріли українських міст і мирних жителів. Вони заявили, що більше не братимуть у полон російських артилеристів.

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