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"Простреливали колени пленным из РФ". Пропагандисты распространяют новый фейк о ВСУ

Новина українською →
Украина, Четверг 12 мая 2022 09:54
"Простреливали колени пленным из РФ". Пропагандисты распространяют новый фейк о ВСУ Фото: российкие пропагандисты придумывают фейки о "зверствах" ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

К созданию фейков о войне в Украине российские пропагандисты привлекают даже иностранных журналистов. Пропагандистские СМИ сообщили о гуманитарной миссии французского журналиста Адриена Боке в Украине, якобы ставшего свидетелем преступлений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Я видел, как украинские военные простреливали колени российским пленным и стреляли в голову военным в звании выше офицерского", - рассказал журналист о "зверствах" ВСУ.

В Центре подчеркивают, что слова журналиста - фэйк.

Как сообщалось, ранее в России запустили фейк об атаке на остров Змеиный и президента Владимира Зеленского.

Также, пытаясь скрыть многочисленные потери в Украине, российские пропагандисты придумывают новые фейки. Один из них - с участием врача из полка "Айдар".

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