Российские пропагандисты придумали новый фейк об атаке на Змеиный с участием Зеленского

В России продолжают придумывать фейки о войне с Украиной. Сейчас распространяется фейк об атаке на остров Змеиный и президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Пропагандисты пытаются развернуть дискредитационную кампанию против президента", – говорится в сообщении. Пропагандисты утверждают, что "несмотря на то, что Генштаб Украины был против самоубийственной атаки на Змеиный, по совету британских консультантов Зеленский отдал приказ о проведении операции на острове". Отметим, остров Змеиный находится примерно в 48 км от южной оконечности материковой части Украины в северо-западной части Черного моря. Хотя его площадь составляет около 18 гектаров, в прошлогоднем отчете независимого аналитического центра Атлантического совета он назван ключевым элементом морских территориальных претензий Украины в Черном море.