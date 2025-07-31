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"Просто вилетіла з 9 поверху": дівчина вижила після падіння під час атаки на Київ

Четвер 31 липня 2025 17:02
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"Просто вилетіла з 9 поверху": дівчина вижила після падіння під час атаки на Київ Фото: РФ завдала комбінованого удару по Києву 31 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Під час російської атаки на Київ у ніч на 31 липня дівчина на ім’я Вероніка вилетіла з дев’ятого поверху житлового будинку та залишилася живою. Зараз вона перебуває у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТСН.

За словами Вероніки, вона заснула у своїй кімнаті й прокинулася вже на землі після вибуху. Дівчину, ймовірно, відкинуло вибуховою хвилею разом із ліжком, що частково пом’якшило падіння.

"З дев’ятого поверху вилетіла просто. Зламана нога і зуб відвалився. Я була при тямі. Просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух - і через секунду я на землі", - розповіла вона.

Вероніка каже, що не може збагнути, як їй вдалося вижити після такого падіння. Припускає, що ліжко стало "подушкою безпеки", завдяки якій вона отримала лише перелом ноги.

"Скоріш за все, я сиділа на ліжку і просто впала разом з ним. Через це я не вдарилась, бо ліжко м’яке", - пояснила вона.

Що з її родиною

Про долю своїх батьків Вероніка наразі нічого не знає.

"Я не знаю, що з батьком, що з матір’ю. Не знаю, де вони, що з ними", - говорить дівчина.

Атака на Київ 31 липня

У ніч на 31 липня Росія атакувала Київ дронами та ракетами.

Внаслідок удару в Святошинському районі зруйновано під'їзд багатоповерхівки, а в Солом’янському - пошкоджено кілька квартир у житлових будинках.

За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 11 людей, серед яких є дитина. Постраждали понад 135 осіб.

До ліквідації наслідків залучили понад 1200 рятувальників і поліцейських.

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