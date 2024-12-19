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Просто отморозки. Зеленский резко ответил на идею Путина о дуэли с "Орешником"

Брюссель, Четверг 19 декабря 2024 16:32
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Просто отморозки. Зеленский резко ответил на идею Путина о дуэли с "Орешником" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин предложил Западу идею "дуэли" с баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Это показывает, с какими отморозками воюет Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Путин сказал, что технологическая дуэль. Говорит, что мы ударим куда-то по Киеву "Орешником", а они пусть поставят ПВО и посмотрим, что будет. Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", - подчеркнул глава украинского государства.

Скандальная идея Путина

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин предложил странам Запада провести "высокотехнологичную дуэль".

Он призвал партнеров Украины разместить в Киеве свои системы противовоздушной обороны, после чего россияне ударят по украинской столице "Орешником".

Диктатор, несмотря на угрозу для мирных жителей, цинично назвал такую идею "экспериментом".

Стоит заметить, что Россия уже использовала свою баллистическую ракету средней дальности "Орешник" для удара по Днепру. При этом Путин неоднократно угрожал повторной атакой.

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