Просто та геніально: ці 15 лайфхаків кардинально спростять усі справи на кухні

Навіть на звичній кухні можна знайти місце для маленьких відкриттів. Звичайні побутові продукти та підручні засоби легко перетворити на інструменти для збереження свіжості, економії часу та порятунку у складних випадках.

РБК-Україна пропонує 15 корисних лайфхаків, які змусять вас подивитися на кулінарну рутину під новим кутом.

Як перевірити свіжість яєць

Наповніть глибоку миску водою і покладіть туди яйце. Якщо воно опускається на дно - воно свіже, якщо плаває - його краще не вживати. Такий простий тест допоможе уникнути неприємностей зі зіпсованими продуктами.

Зберігаємо зелень свіжою довше

Викладіть дно овочевого ящика в холодильнику паперовими рушниками. Вони вбиратимуть зайву вологу і запобігатимуть загниванню листя. Це значно подовжить термін зберігання кропу, петрушки чи салату.

Повертаємо бульбашки шампанському

Якщо з відкритого ігристого зник газ, додайте кілька родзинок у пляшку. Закрийте її і залиште на кілька годин у прохолодному місці. Натуральний цукор з родзинок відновить бульбашки завдяки мікробродінню.

Лимон, який не висихає

Якщо вам потрібно трохи соку, не ріжте лимон навпіл. Замість цього зробіть невеликий отвір і вичавіть потрібну кількість. Такий спосіб допоможе зберегти фрукт свіжим надовше.

Як захистити сир від висихання

Якщо шматок твердого сиру не повністю вкритий воском, змастіть зрізи тонким шаром рослинної олії. Це створить захисну плівку і запобігатиме утворенню тріщин. Сир залишиться ароматним і ніжним.

Щоб сіль не злипалася

Додайте до сільнички кілька рисинок. Вони вбиратимуть вологу та запобігатимуть утворенню грудок. Завдяки цьому сіль завжди буде сипучою.

Творог і сметана зберігаються довше

Зберігайте упаковки з кисломолочними продуктами перевернутими догори дном. Так утворюється міні-вакуум, який сповільнює ріст бактерій. Це дає кілька додаткових днів свіжості.

Що робити з зацукрованим медом

Якщо мед став густим і твердим, не поспішайте його викидати. Підігрійте його в мікрохвильовці 30 секунд на середній потужності. Він знову стане рідким і прозорим.

Прибирання, приготування та зберігання продуктів - усе можна трішки спростити та покращити завдяки маленьким хитрощам (фото: Pexels)

Як врятувати пересолений суп

Покладіть в каструлю половинку сирої картоплини або яблука. Вони вберуть частину солі за 10 хвилин на слабкому вогні. Якщо суп все ще солоний, додайте трохи цукру або оцту.

Зробити м’ясо ніжнішим легко

Перед смаженням замаринуйте м’ясо в оцті, томатному соці чи пиві. Кислоти та ферменти розщеплюють волокна і роблять м’ясо м’яким. Це особливо корисно для дешевших, жорсткіших шматків.

Більше соку з цитрусових

Прокочуйте лимон або апельсин по столу, злегка притискаючи його долонею. М’якоть стане м’якшою, і фрукт легко віддасть сік. Таким чином ви отримаєте максимум користі з кожного плоду.

Швидке дозрівання фруктів

Покладіть недозрілий банан або грушу у паперовий пакет разом з яблуком. Яблуко виділяє етилен, що стимулює дозрівання. Через день-два фрукти стануть м’якшими й солодшими.

Чистка нержавійки

Візьміть ватний диск і змочіть його спиртом або горілкою. Протріть ним плями на каструлях або мийках. Це допоможе повернути блиск без зайвих зусиль.

Що робити з пригорілою каструлею

Засипте дно содою, додайте сіль і воду так, щоб вона покривала нагар. Залиште на ніч, а зранку відскобліть гумовим шпателем. Таким чином посуд буде врятовано без жорсткого тертя.

Зберігаємо варені макарони як нові

Помістіть залишки пасти у герметичний контейнер і поставте в холодильник. Перед подачею занурте макарони в киплячу воду на кілька секунд. Вони знову стануть м’якими, наче щойно зварені.