Не просто так оголосили мобілізацію. Міллі назвав втрати Росії у війні величезними

Росія зазнала важких втрат у війні проти України. Не просто так Кремль вирішив оголосити мобілізацію восени.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі під час брифінгу.

"Втрати з російського боку, в минулому ми називали цифру в 100 тисяч осіб, зараз це число, я б сказав, набагато більше. Росія зазнала важких втрат. Сюди входять не тільки військові, а й найманці", - заявив Міллі.

За словами генерала, попри те, що Росія намагається поповнювати свої сили, її втрати можна назвати величезними.

"Не дарма Росія проводила мобілізацію 300 тисяч осіб, вдалося зібрати, можливо, половину або третину", - зауважив Міллі.