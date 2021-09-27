Не просто дата: в ОП сняли фильм о подготовке к 30-летию независимости

"Все эти визиты, накануне Дня независимости, в День независимости, это все было об одном - об авторитете Украины на международной арене. Мы показали, что Украина не является бедной родственницей или просителем. Мы показали за эти дни, что Украина - это государство, которое уважают, государство, которое ведет за собой, а не только присоединяется к другим, и государство, которое является не жертвой, а спасителем", - сказал министр.

Об этом в фильме говорит и глава Офиса президента Андрей Ермак:

"Беспрецедентное количество. Никогда еще в Украине, никогда в Киеве за такой короткий промежуток времени не было столько мировых лидеров - президентов, премьеров, спикеров, министров иностранных дел. Это очень важно. И каждый раз, когда эти люди приезжают к нам, они видят изменения".

Особо Кулеба отметил проведение первого Саммита "Крымской платформы", в котором приняли участие делегации из 46 стран, подтвердивших поддержку территориальной целостности Украины.

"Если честно, первая реакция наших партнеров была скептической, потому что они не понимали, куда Украина их ведет за собой. Когда я оглядываюсь на этот путь и помню первые реакции партнеров, затем, как эта реакция менялась - начинали со скептицизма, а завершили полной поддержкой, - то, безусловно, я горжусь Украиной", - поделился Кулеба.

В фильме рассказывается также о Дне флага, вручении наград Национальной легенды Украины, Саммите Первых леди и джентльменов, военном параде и многих других мероприятиях, ставших украшениями празднования 30-летия независимости.

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, к празднованию начали готовиться еще в 2020 году.

"Президент поставил всем задачу, что, друзья, у нас в следующем году, через год - 30 лет. Это не просто дата, это не какой-то маленький праздник, это огромный праздник для всей страны, и давайте сделаем так, чтобы он запомнился на многие годы, чтобы мир увидел Украину, чтобы все поняли, что для Украины это огромный праздник и нам есть чем гордиться, и что показать", - рассказал он.