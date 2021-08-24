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В Раде началось торжественное заседание по случаю Дня независимости

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Киев, Вторник 24 августа 2021 13:09
В Раде началось торжественное заседание по случаю Дня независимости Фото: Верховная рада Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада собралась на торжественное заседание по случаю Дня независимости Украины. В его рамках голосования не запланированы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, торжественное заседание Рады будет посвящено 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины.

На заседание прибыл президент Украины Владимир Зеленский, нардепы прошлых созывов, бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также другие высокопоставленные чиновники и зарубежные гости.

Флаг независимости Украины в сессионный зал внесли дети с территории, которая граничит с оккупированной, и победители конкурса "Независимость моей страны".

Напомним, ранее сообщалось, что 24 августа будет еще одна внеочередная сессия, в рамках которой будет рассмотрен законопроект о большом Государственном Гербе Украины.

Перед заседанием замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко спрогнозировал, что законопроект примут только в первом чтении. После чего в эскиз большого Государственного Герба могут быть внесены изменения.

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