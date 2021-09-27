Не просто дата: в ОП зняли фільм про підготовку до 30-річчя незалежності

"Усі ці візити, напередодні Дня незалежності, на День незалежності, це все було про одне - про авторитет України на міжнародній арені. Ми показали, що Україна не є бідною родичкою або прохачем. Ми показали за ці дні, що Україна - це держава, яку поважають, держава, яка веде за собою, а не тільки приєднується до інших, і держава, яка є не жертвою, а рятівником", - сказав міністр.

Про це у фільмі говорить і голова Офісу президента Андрій Єрмак:

"Безпрецедентна кількість. Ніколи ще в Україні, ніколи в Києві за такий короткий проміжок часу не було стільки світових лідерів - президентів, прем'єрів, спікерів, міністрів закордонних справ. Це дуже важливо. І кожного разу, коли ці люди приїжджають до нас, вони бачать зміни".

Особливо Кулеба виділив проведення першого Саміту "Кримської платформи", в якому взяли участь делегації з 46 країн, що підтвердили підтримку територіальної цілісності України.

"Якщо чесно, перша реакція наших партнерів була скептичною, тому що вони не розуміли, куди Україна їх веде за собою. Коли я оглядаюся на цей шлях і пам'ятаю перші реакції партнерів, потім, як ця реакція змінювалася - починали зі скептицизму, а завершили повною підтримкою, - то, безумовно, я пишаюся Україною", - поділився Кулеба.

У фільмі розповідається також про День прапора, вручення нагород Національної легенди України, Саміт Перших леді та джентльменів, військовий парад і багато інших заходів, що стали прикрасами святкування 30-річчя незалежності.

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенко, до святкування почали готуватися ще в 2020 році.

"Президент поставив усім завдання, що, друзі, у нас наступного року, через рік - 30 років. Це не просто дата, це не якесь маленьке свято, це величезне свято для всієї країни, і давайте зробимо так, щоб воно запам'яталося на багато років, щоб світ побачив Україну, щоб усі зрозуміли, що для України це величезне свято, і нам є чим пишатися, і що показати", - розповів він.