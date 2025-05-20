Простій під час війни: кому не доведеться платити податок на нерухомість і чому

Як нараховується податок на нежитлову нерухомість

За словами експерта, для фізичних осіб ставка податку на нерухоме майно нежитлових об'єктів не перевищує 2,7% від мінімальної заробітної плати за один квадратний метр.

При цьому податок розраховується на основі:

площі об'єкта;

ставки податку, визначеної для конкретного об'єкта.

Що входить до об'єктів оподаткування нежитлової нерухомості

Ткач пояснила, що до об'єктів оподаткування нежитлової нерухомості входять:

будівлі;

споруди;

інші нежитлові приміщення (офісні, промислові, торговельні, склади, гаражі тощо).

Належати вони можуть фізичним або юридичним особам, включаючи нерезидентів.

Юрист уточнила, що йдеться також про "земельні поліпшення", які "складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення" й призначені для:

проживання або перебування людей;

розміщення майна;

розміщення тварин;

розміщення рослин;

збереження інших матеріальних цінностей;

провадження економічної діяльності.

Чи потрібно сплачувати податок, якщо нерухомість не використовується

Згідно зі статтею 266 Податкового кодексу України, власник об'єкта нежитлової нерухомості зобов'язаний сплачувати податок незалежно від того, чи використовується ця нерухомість у господарській діяльності.

"Якщо будівля не використовується (наприклад через простій, капітальний ремонт або реконструкцію), відповідно до Податкового кодексу, така обставина не звільняє власника від обов'язку сплати податку", - пояснила юрист.

Вона додала, що судова практика також підтверджує: факт невикористання будівлі не змінює її статусу як об'єкта оподаткування.

"Отже, Податковий кодекс України не містить норм щодо припинення виконання податкових зобов'язань з податку на нерухомість за об'єкти нерухомості, що перебувають у власності суб'єкта господарювання, але тимчасово не використовуються у його діяльності у зв'язку з реконструкцією, капітальним ремонтом, простоєм тощо", - наголосила Ткач.

Тому за такі будівлі податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується на загальних підставах.

В яких випадках можливе звільнення від сплати податку

Звільнення від сплати податку на нерухоме майно нежитлових об'єктів можливе, за словами експерта, у виняткових випадках:

якщо об'єкт розташований на території, де ведуться або велися бойові дії, або на тимчасово окупованій території;

якщо будівля знищена або пошкоджена внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій;

якщо місцева влада схвалила рішення про звільнення від податку на період воєнного стану.

"Тобто від податку на нежитлову нерухомість можуть бути звільнені власники нерухомості, яка розташована і в порівняно безпечних областях України... Однак окупанти понівечили її ракетними ударами... яку фактично неможливо використовувати", - уточнила юрист.

Вона додала, що це може стосуватися також місцевостей, звільнених із російської окупації (де будівлі зазнали інших руйнувань агресора).

Хто із платників податків може отримати пільги

Ткач розповіла, що законодавство передбачає пільги для певних категорій платників податків:

ветеранів війни;

інвалідів;

пенсіонерів;

родин загиблих військовослужбовців.

Крім того, пільги можуть застосовувати для нерухомості, яка використовується для соціальних або благодійних цілей.