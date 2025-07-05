Дотримуйтесь цього методу на біговій доріжці і ви швидко схуднете

Деталі методу

Необхідно встановити бігову доріжку на кут нахилу 12 або нижче. Оберіть складний кут нахилу відповідно до вашого рівня фізичної підготовки зі швидкістю 3 милі (1,5 км) на годину та ходіть 30 хвилин.

Метод 12-3-30 популярний частково тому, що не потрібно бігати на вулиці. Ходьба може знизити ризик серцевих захворювань, інсульту та діабету 2 типу.

Аеробні вправи помірної інтенсивності варто виконувати 150-300 хвилин на тиждень. Виконання тренування 12-3-30 п'ять разів на тиждень дозволить вам досягти нижньої межі цього діапазону.

Але не варто одразу переходити до п’яти разів на тиждень. Почніть повільно та поступово збільшуйте кількість тренувань.

Переваги тренування

Ходьба має багато переваг для здоров'я, включаючи покращення серцево-судинної системи та кров'яного тиску, зниження ризику діабету, прискорення метаболізму та покращення психічного здоров'я. Вона навіть може знизити ризик деяких видів раку.

Оскільки ходьба має менший вплив, вона допомагає уникнути травм, ніж біг.

Однак, існують певні ризики, пов'язані зі значним нахилом на біговій доріжці. Ходьба по нахилу може бути великим стресовим фактором для попереку, підколінного сухожилля та колін.

Фізіотерапевт Віджай Дар'янан рекомендує людям звертати пильну увагу на свою поставу під час ходьби по схилу. Все тому, що це створює різне навантаження на опорно-рухову систему.

Чи допомагає ходьба схуднути

Тренування на біговій доріжці можуть покращити витривалість і допомогти в схудненні, якщо ви виконуєте їх регулярно.

30-хвилинна ходьба спалює близько 125 калорій для людини вагою 70 кг, а додавання нахилу збільшить це спалювання.

Такі тренування варто виконувати щонайбільше через день, чергуючи з іншими видами діяльності з меншим навантаженням.

Щоб отримати бажаний результат від будь-яких фізичних вправ, варто знайти програму, якої ви зможете довго дотримуватись.