Простой Червоноградской ЦОФ грозит оставить страну без необходимого угля зимой, - нардеп

Восьмимесячный простой Червоноградской обогатительной фабрики ставит под угрозу работу государственных шахт и стабильное обеспечение страны углем в период отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

"8 месяцев простоя - именно столько понадобилось, чтобы стратегическое предприятие, от которого зависит работа государственных шахт, оказалось на грани существования", - подчеркнул он.

По словам депутата, фабрика не работает с января 2026 года. Из-за долгов по зарплате работники вынуждены увольняться, производственные сооружения разрушаются, а в бункерах занимается уголь. В то же время, суд до сих пор не определил нового управляющего санацией.

Он добавил, что процедура санации длится почти восемь лет, однако утвержденного плана пока нет, хотя закон отводит на его представление три месяца. Вопрос назначения управляющего снова отложили - на этот раз до 19 августа.

Волынец отметил, что частные кредиторы продолжают борьбу за собственных арбитражных управляющих, тогда как государственные органы, государственные и коммунальные предприятия, имеющие большинство кредиторских требований, поддержали независимую кандидатуру.

Последствия затягивания уже ощущают работники фабрики и жители Сосновки. Местная община сообщает о загрязнении воздуха, разрушении дорог и перевозке углесодержащего шлама тяжелыми грузовиками из-за жилой застройки.

Депутат подчеркнул, что после уничтожения российскими атаками промышленных мощностей на востоке значение Червоноградской ЦОФ для энергетической безопасности только возросло. Без возобновления работы государственные шахты могут потерять возможность стабильно поставлять подготовленный уголь.



"Отопительный сезон болтовней и бездействием суда не обеспечишь", - подытожил Волынец.