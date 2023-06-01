Проста демонстрація. У ДПСУ висміяли росіян за підрив дороги на кордоні з Україною

Він зазначив, що декілька днів тому на північному кордоні зафіксували вибух. Він пролунав на стику трьох кордонів - України, Росії та Білорусі.

"В подальшому з'ясувалося, що росіяни підірвали дорогу сполученням Чернігів-Брянськ. Скоріш за все вони хотіли продемонструвати, що вони очікують якогось "нападу" з України. Або це якась демонстрація, що вони "силою не допустять такого вторгнення"", - заявив речник.

Демченко підкреслив, що Україна не агресор та не збирається нападати на Росію. Українські військові виключно обороняються від російської агресії. Речник також потролив росіян та порадив підірвати "центр прийняття рішень".

"А це (підрив дороги - ред.) дійсно може бути такою психологічною та інформаційною демонстрацією Росії. Як я вже сказав, ми не збираємося нападати на Росію. Нам навпаки важливо, щоб впав центр прийняття рішень цієї країни-терориста. Тому хай краще росіяни підірвуть його", - сказав Демченко.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео підриву дороги на КПП "Три сестри" на стику кордонів України, Росії та Білорусі.

Пропагандистські ЗМІ повідомили, що росіяни підірвали дорогу до Чернігівської області та назвали її "танконебезпечною". Окупанти підтвердили, що бояться "вторгнення важкої бронетехніки".

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