Простая демонстрация. В ГПСУ высмеяли россиян за подрыв дороги на границе с Украиной

Он отметил, что несколько дней назад на северной границе был зафиксирован взрыв. Он прозвучал на стыке трех границ - Украины, России и Беларуси.

"В дальнейшем выяснилось, что россияне взорвали дорогу сообщением Чернигов-Брянск. Скорее всего, они хотели продемонстрировать, что они ожидают какого-то "нападения" из Украины. Или это какая-то демонстрация, что они "силой не допустят такого вторжения"", - заявил спикер.

Демченко подчеркнул, что Украина не агрессор и не собирается нападать на Россию. Украинские военные только обороняются от российской агрессии. Спикер также потролил россиян и посоветовал подорвать "центр принятия решений".

"А это (подрыв дороги - ред.) действительно может быть такой психологической и информационной демонстрацией России. Как я уже сказал, мы не собираемся нападать на Россию. Нам наоборот важно, чтобы упал центр принятия решений этой страны-террориста. Поэтому пусть лучше россияне взорвут его", - сказал Демченко.

Что этому предшествовало

Напомним, в сети появилось видео подрыва дороги на КПП "Три сестры" на стыке границ Украины, России и Беларуси.

Пропагандистские СМИ сообщили, что россияне подорвали дорогу в Черниговскую область и назвали ее "танкоопасной". Оккупанты подтвердили, что боятся "вторжения тяжелой бронетехники".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.