ua ru
Ср, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бояться наступу? Росія підірвала дорогу на кордоні з Україною та Білоруссю

Новость на русском →
Брянськ, Середа 31 травня 2023 10:58
Бояться наступу? Росія підірвала дорогу на кордоні з Україною та Білоруссю Фото: дорогу на кордоні РФ, України та Білорусі підірвали росіяни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю. Росіяни зізнаються, що побоюються атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Брянские новости".

Мова йде про КПП "Три сестри" на стику кордонів Чернігівської області, Гомельської області (Білорусь) та Брянської області (Росія). Росіяни підірвали дорогу, яка веде до Чернігівської області.

Пропагандисти називають дорогу "танконебезпечною", тому нібито і підірвали її.

"Передбачається, що цим знято небезпеку вторгнення важкої бронетехніки ЗСУ на територію Союзної держави", - пишуть російські ЗМІ.

Бояться наступу? Росія підірвала дорогу на кордоні з Україною та Білоруссю

скриншот google.com/maps

Монумент "Три сестри"

Монумент так званої "Дружби народів" встановили на стику кордонів України, Росії та Білорусі у серпні 1975 року. Саме через цей КПП у перший день повномасштабного вторгнення російські танки заходили на територію України.

У травні минулого року місцева влада Чернігівської області зняла з обліку пам'яток монумент "Три сестри".

Росіяни побоюються атак

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" заявили про початок звільнення РФ від путінського режиму. Повстанці проводили рейди у Бєлгородській області.

Пізніше вони пообіцяли, що ще прийдуть і закликали Бєлгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов та Москву чекати на них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Вибух
NEWS
Майже півтисячі знищених окупантів: оновлені втрати росіян за добу
Майже півтисячі знищених окупантів: оновлені втрати росіян за добу
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють