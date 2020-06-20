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Проспект Бандеры в Киеве частично перекроют более чем на месяц

Новости » Общество     20.06.2020 - 13:59
Проспект Бандеры в Киеве частично перекроют более чем на месяц
Фото: автомобили в Киеве (РБК-Украина)

Ограничения передвижения по проспекту будут действовать до 10 августа

На проспект Бандеры в Киеве частично ограничат движение автомобилей перед Северным мостом. Ограничения будут действовать с 21 июня по 10 августа.

Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

Как отмечается, движение перекрывают из-за начала следующего этапа ремонта возле Северного моста.

"На днях движение на проспекте Степана Бандеры открыли всеми полосами. Ведь завершен ремонт части путепровода перед Северным мостом. В ночь с воскресенья начинаем следующий этап работ. Будем работать на пересечении проспектов Степана Бандеры с Героев Сталинграда в направлении станции метро "Почайна", - говорится в сообщении.

Кроме этого, коммунальщики параллельно начали ремонт и покраска надземного пешеходного перехода вблизи ул. Иорданской, из-за чего движение по проспекту будет также перекрыто 19 июня.

Напомним, из-за жары в Киеве ограничили движение крупногабаритного транспорта: ограничения будут действовать при температуре воздуха более +28 градусов.

Также РБК-Украина писало, до 15 июля в Киеве ограничат движение по улице Ивана Франко из-за проведения ремонта.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Киевавтомобили
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