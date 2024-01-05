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Просив Путіна балотуватися в президенти. Справу бойовика Жоги передали до суду

Архівне фото: Артем Жога (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці завершили розслідування кримінальної справи щодо бойовика "ДНР" Артема Жоги. Йому загрожує 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі справи

У вересні 2023 року один з екс-командирів батальйону "Спарта" після 9 років активного опору Збройним силам України приєднався до правлячої верхівки підконтрольної РФ квазіреспубліки. 

Фейковий підполковник "Народної міліції ДНР" і соратник бойовика "Мотороли" став членом партії "Єдина Росія" і вже на першому пленарному засіданні фейкової "Народної ради ДНР" у Донецьку запропонував свою кандидатуру на посаду її "голови".

Фото: Бойовик (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Правоохоронці не називають імені та прізвища обвинуваченого, проте раніше СБУ згадувала, що йдеться про бойовика Артема Жогу. 

Бойовик легітимізує "владу" окупантів

Отримавши владні повноваження ще й за межами фронту, одіозний екс-ватажок реалізує рішення та дії РФ шляхом організації роботи "органу законодавчої влади" та представлення депутатського корпусу у спілкуванні з "урядом", "Генеральною прокуратурою", "Республіканським банком" та іншими фейковими установами.

Псевдоофіцер бере участь у налагодженні внутрішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності "ДНР". Також він обговорює питання інтеграції квазіреспубліки в правове поле держави-агресора, формує "апарат народної ради", погоджує проєкти постанов, підписує договори та інші нікчемні документи. 

У прокуратурі уточнили, що ключова мета його діяльності - легітимізація окупаційної влади в очах спільноти.

Він особисто просив Путіна йти в президенти

У грудні 2023 року обвинувачений особисто попросив російського диктатора балотуватися на новий президентський термін. Його звинувачують у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. 

Максимальне покарання за санкціями статей - 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років і конфіскацією майна.

Артем Жога 

Він проживав у Слов'янську у Донецькій області та у 2014 році разом із сином Володимиром приєдналися до бойовиків "ДНР". Пізніше вони втекли до Донецька. Володимир Жога загинув у 2022 році в боях за Волноваху.

У грудні Служба безпеки України повідомила про підозру спікеру так званого "парламенту "ДНР" Артему Жозі.

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