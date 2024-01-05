Просил Путина баллотироваться в президенты. Дело боевика Жоги передали в суд

Детали дела

В сентябре 2023 года один из экс-командиров батальона "Спарта" после 9 лет активного сопротивления Вооруженным силам Украины присоединился к правящей верхушке подконтрольной РФ квазиреспублики.

Фейковый подполковник "Народной милиции ДНР" и соратник боевика "Моторолы" стал членом партии "Единая Россия" и уже на первом пленарном заседании фейкового "Народного совета ДНР" в Донецке предложил свою кандидатуру на должность его "председателя".

Фото: Боевик (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Правоохранители не называют имени и фамилии обвиняемого, однако ранее СБУ упоминала, что речь идет о боевике Артеме Жоге.

Боевик легитимирует "власть" оккупантов

Получив властные полномочия еще и за пределами фронта, одиозный экс-главарь реализует решения и действия РФ путем организации работы "органа законодательной власти" и представления депутатского корпуса в общении с "правительством", "Генеральной прокуратурой", "Республиканским банком" и другими фейковыми учреждениями.

Псевдоофицер участвует в налаживании внутриполитической и внешнеэкономической деятельности "ДНР". Также он обсуждает вопросы интеграции квазиреспублики в правовое поле государства-агрессора, формирует "аппарат народного совета", согласовывает проекты постановлений, подписывает договоры и другие ничтожные документы.

В прокуратуре уточнили, что ключевая цель его деятельности - легитимизация оккупационной власти в глазах сообщества.

Он лично просил Путина идти в президенты

В декабре 2023 года обвиняемый лично попросил российского диктатора баллотироваться на новый президентский срок. Его обвиняют в коллаборационистской деятельности и пособничестве государству-агрессору.

Максимальное наказание по санкциям статей - 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.

Артем Жога

Он проживал в Славянске Донецкой области и в 2014 году вместе с сыном Владимиром присоединились к боевикам "ДНР". Позже они сбежали в Донецк. Владимир Жога погиб в 2022 году в боях за Волноваху.

В декабре Служба безопасности Украины сообщила о подозрении спикеру так называемого "парламента "ДНР" Артему Жоге.