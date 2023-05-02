Просить "відпустку". "Керівництво" Запорізької АЕС намагається втекти зі станції

За інформацією компанії, спроби так званого "керівництва" ЗАЕС втекти зі станції не завершуються успіхом, оскільки через критичну нестачу персоналу їм не дозволяють йти у "відпустку".

Але, при цьому, головний колаборант станції Юрій Черничук з 1 травня вже виїхав з Енергодару до Криму, додають в "Енергоатомі".

"Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, тому часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка", - пояснюють в "Енергоатомі".

Колаборанти також хочуть знайти собі заміну та намагаються змусити атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов'язки.

"Ще раз закликаємо мужніх працівників Запорізької станції і далі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямою допомогою агресора і не руйнувати власне майбутнє", - зазначають у компанії.