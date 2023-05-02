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Просит "отпуск". "Руководство" Запорожской АЭС пытается сбежать со станции

Фото: "руководство" Запорожской АЭС пытается сбежать со станции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Псевдоуправляющие Запорожской АЭС хотят массово уйти в "отпуск". Они боятся контрнаступления украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.

По информации компании, попытки так называемого "руководства" ЗАЭС сбежать со станции не завершаются успехом, поскольку из-за критической нехватки персонала им не разрешают уходить в "отпуск".

Но, при этом, главный коллаборант станции Юрий Черничук с 1 мая уже выехал из Энергодара в Крым, добавляют в "Энергоатоме".

"Предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, так что времени на бегство осталось совсем немного. Отсюда и горячка", - объясняют в "Энергоатоме".

Коллаборанты также хотят найти себе замену и пытаются принудить атомников ЗАЭС, чтобы они согласились исполнять их обязанности.

"Еще раз призываем мужественных работников Запорожской станции и дальше не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособиями агрессора и не разрушать собственное будущее", - отмечают в компании.

Напомним, ранее стало известно, что россияне готовятся к возможной будущей эвакуации с временно оккупированных территорий Запорожской области.

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