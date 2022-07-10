Мы не просим воевать за себя. Подоляк ответил Бербок и назвал нужды Украины
Для того чтобы украинцы продолжали отстаивать весь свободный мир, ВСУ нужны системы ПРО/ПВО, которые позволят защитить людей от ракетного террора России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Бербок (Анналена, глава МИД ФРГ, - ред.) правильно расставляет акценты в поддержке Украины. Сегодня украинцы защищают весь свободный мир, но не просят воевать за себя. Что нам нужно, это системы ПРО/ПВО, чтобы защитить людей от российского ракетного террора", - написал он.
По мнению Подоляка, террористы не должны быть вооружены лучше цивилизованных стран.
Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сожалеет, что Запад не может осуществить военное вмешательство в войну в Украине для защиты гражданского населения.
Ранее Бербок также заявила, что российские власти не желают вести переговоры. Это подтверждено, по ее словам, тем, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покинул встречу G20.
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