ru ua
Вс, 10 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава МИД Германии сожалеет, что Запад не может вмешаться в войну для защиты населения

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 10 июля 2022 12:13
Глава МИД Германии сожалеет, что Запад не может вмешаться в войну для защиты населения Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сожалеет, что Запад не может осуществить военное вмешательство в войну в Украине для защиты гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Я бы хотела, например, пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из спорных районов Украины. Но мы не можем этого обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военным путем", - заявила она.

Именно поэтому она также должна была "четко заявить", что режим бесполетных зон введен не будет, пояснила министр иностранных дел.

"Хорошая внешняя политика также означает сохранение холодной головы, даже когда ваше сердце пылает. Приходится мириться с тем, что ты ничего не можешь сделать - такова порой жестокость внешней политики", - добавила она.

Бербок назвала одним из "худших моментов" своей работы на посту главы МИД момент, когда она увидела фотографии расстрелянных детей во время своего визита в Украину.

"Это говорит о том, что с этим Путиным сейчас невозможно вести переговоры. Он стремится к истреблению. Даже детей", - подчеркнула глава МИД Германии.

Напомним, Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Их уже обсуждают в рамках G7.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Война России против Украины
NEWS
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России