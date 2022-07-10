Ми не просимо воювати за себе. Подоляк відповів Бербок та назвав потреби України
Для того, щоб українці продовжували відстоювати весь вільний світ, ЗСУ потрібні системи ПРО/ППО, які дозволять захистити людей від ракетного терору Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Бербок (голова МЗС ФРН - ред.)правильно розставляє акценти в підтримці України. Сьогодні українці захищають весь вільний світ, але не просять воювати за себе. Що нам потрібно, так це системи ПРО/ППО, аби захистити людей від російського ракетного терору", - написав він.
На думку Подоляка, терористи не мають бути озброєні краще за цивілізовані країни.
Як повідомлялось, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що шкодує, що Захід не може здійснити військове втручання у війну в Україні для захисту цивільного населення.
Раніше Бербок також заявила, що російська влада не бажає вести переговорів. Це доказано, за її словами, тим, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров покинув зустріч G20.
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