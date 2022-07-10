Ми не просимо воювати за себе. Подоляк відповів Бербок та назвав потреби України

Для того, щоб українці продовжували відстоювати весь вільний світ, ЗСУ потрібні системи ПРО/ППО, які дозволять захистити людей від ракетного терору Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.