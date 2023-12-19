Просідання станції метро "Деміївська" в Києві: правоохоронці провели огляд (фото)

З 17 до 19 грудня правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро "Деміївська".

"Там виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку", - повідомили в прокуратурі.





За даними правоохоронців, зафіксовані результати огляду надалі буде скеровано до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної з метою встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" та причин виникнення аварійної ситуації.

Просідання ґрунту на "Деміївській"

Ми повідомляли, що у Києві поблизу станції метро "Деміївська" відбулося просідання ґрунту. Воно сталося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки.

Проте на той час за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль.

Пізніше ж через просідання ґрунту у Києві обмежили рух на смузі з'їзду на проспект Лобановського, бо ґрунт почав провалюватись просто над гілкою метро біля станції "Деміївська".

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Нагадаємо, 8 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві екстрено закрили на час ремонту перегінного тунелю.

За попередніми прогнозами, обмеження продовжаться протягом пів року.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

Столична влада розповіла, що через ремонт на "синій" гілці метро, курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.