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Просідання станції метро "Деміївська" в Києві: правоохоронці провели огляд (фото)

Фото: просідання станції метро “Деміївська” в Києві (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Столичні правоохоронці у зв’язку з виникненням аварійної ситуації провели огляд території над станцією метро "Деміївська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал органів столичної прокуратури.

З 17 до 19 грудня правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро "Деміївська".

"Там виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку", - повідомили в прокуратурі.


 
За даними правоохоронців, зафіксовані результати огляду надалі буде скеровано до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної з метою встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" та причин виникнення аварійної ситуації.

Просідання ґрунту на "Деміївській"

Ми повідомляли, що у Києві поблизу станції метро "Деміївська" відбулося просідання ґрунту. Воно сталося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки.

Проте на той час за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. 

Пізніше ж через просідання ґрунту у Києві обмежили рух на смузі з'їзду на проспект Лобановського, бо ґрунт почав провалюватись просто над гілкою метро біля станції "Деміївська".

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Нагадаємо, 8 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві екстрено закрили на час ремонту перегінного тунелю.

За попередніми прогнозами, обмеження продовжаться протягом пів року.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

Столична влада розповіла, що через ремонт на "синій" гілці метро, курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

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