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У Києві поблизу "Деміївської" сталося просідання ґрунту: у КМДА розповіли про ситуацію

Неділя 17 грудня 2023 17:10
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У Києві поблизу "Деміївської" сталося просідання ґрунту: у КМДА розповіли про ситуацію Ілюстративне фото (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві поблизу станції метро "Деміївська" відбулося просідання ґрунту. Воно сталося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

"Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували. Наразі стан тунелю між станціями метро "Деміївська"-"Либідська" стабілізований і повністю контрольований", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилюючих конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається.

Фото: У Києві поблизу "Деміївської" сталося просідання ґрунту (facebook.com/kyivmetro)

Обмеження руху на "синій" гілці метро

8 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

Столична влада розповіла, що через ремонт на "синій" гілці метро, курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

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Київ КМДА
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