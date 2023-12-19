Проседание станции метро "Демеевская" в Киеве: правоохранители провели осмотр (фото)

С 17 по 19 декабря правоохранители с привлечением эксперта провели осмотр местности над станцией метро "Демеевская".

"Там обнаружено проседание грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка", - сообщили в прокуратуре.





По данным правоохранителей, зафиксированные результаты осмотра в дальнейшем будут направлены в экспертное учреждение для учета при проведении строительно-технической экспертизы, назначенной с целью установления технического состояния перегонного тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" и причин возникновения аварийной ситуации.

Просадка грунта на "Демеевской"

Мы сообщали, что в Киеве возле станции метро "Демеевская" состоялось проседание грунта. Оно произошло еще до закрытия шести станций "синей" ветки.

Однако к тому времени за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль.

Позже из-за проседания грунта в Киеве ограничили движение на полосе съезда на проспект Лобановского, потому что почва начала проваливаться прямо над веткой метро возле станции "Демеевская".

Ограничение движения на "синей" ветке метро

Напомним, 8 декабря движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве экстренно закрыли во время ремонта перегонного тоннеля.

По предварительным прогнозам, ограничения продлятся в течение полугода.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

Столичные власти рассказали, что из-за ремонта на "синей" ветке метро, будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.

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