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За прошлые сутки в Украине в ДТП погибли 18 человек

Новости » Происшествия    15.10.2019 - 10:39
За прошлые сутки в Украине в ДТП погибли 18 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За понедельник произошло 730 ДТП

В Украине за прошлые сутки, 14 октября, в дорожно-транспортных происшествий погибли 18 человек, еще 120 получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что всего в понедельник произошло 730 ДТП.

"Друзья, к сожалению, имеем печальные новости: Только за минувшие сутки в стране в ДТП погибли 18 человек. 120 получили травмы", - говорится в сообщении Нацполиции.

За прошлые сутки в Украине в ДТП погибли 18 человек

Напомним, в Николаевской области в ДТП погибли четыре человека и шестеро пострадали. Среди погибших есть ребенок. Авария произошла на 103 километре автодороги "Благовещенское-Николаев" в Арбузинском районе Николаевской области. В результате столкновения двух автомобилей произошло возгорание, которое пожарные потушили и деблокировали тела двух погибших из другой машины.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области на автодороге Львов-Луцк произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса из Беларуси и легкового автомобиля. На момент аварии в автобусе находились 38 пассажиров. В результате погиб водитель легковушки.

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