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За минулу добу в Україні в ДТП загинули 18 людей

Новини » Надзвичайні події    15.10.2019 - 10:39
За минулу добу в Україні в ДТП загинули 18 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За понеділок відбулося 730 ДТП

В Україні за минулу добу, 14 жовтня, у дорожньо-транспортних пригод загинули 18 осіб, ще 120 отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що всього в понеділок відбулося 730 ДТП.

"Друзі, на жаль, маємо сумні новини: Тільки за минулу добу в україні в ДТП загинули 18 людей. 120 отримали травми", - йдеться в повідомленні Нацполиции.

За минулу добу в Україні в ДТП загинули 18 людей

Нагадаємо, в Миколаївській області у ДТП загинули чотири людини і шестеро постраждали. Серед загиблих є дитина. Аварія сталася на 103 кілометрі автодороги "Благовіщенське-Миколаїв" в Арбузинському районі Миколаївської області. В результаті зіткнення двох автомобілів сталося загоряння, яке пожежники загасили та деблокували тіла двох загиблих з іншої машини.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області на автодорозі Львів-Луцьк сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса з Білорусі та легкового автомобіля. На момент аварії в автобусі перебували 38 пасажирів. В результаті загинув водій легковика.

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