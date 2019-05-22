В прошлом году 70% разрешений на работу в Польше получили украинцы

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Второй после украинцев группой были граждане Непала

В течение 2018 года больше всего разрешений на работу иностранцам в Польше было выдано гражданам Украины - 70%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что в 2018 году в Польше было выдано почти 329 тысяч разрешений на работу иностранцам, что на 40% больше, чем в 2017 году и почти в пять раз больше, чем в 2015 году.

По сравнению с 2017 годом, увеличение числа выданных разрешений на работу иностранцам произошло почти во всех воеводствах Польши. Только в Силезском воеводстве число выданных разрешений уменьшилось на 5,3%.

В 2018 году разрешения на работу выдали гражданам 125 стран и двум лицам без гражданства. Чаще всего эти документы получали граждане Украины - 70%. Больше всего - 85% разрешений для украинцев - выдали в Любушском воеводстве на западе Польши.

Второй после граждан Украины группой, которая получила больше всего разрешений на работу для иностранцев, были граждане Непала - 6,1% от общего количества.

Кроме граждан Украины и Непала в 2018 году большой процент разрешений получили также граждане Индии и Бангладеш - по 2,5%.

По статистике, в 2018 году среди выданных разрешений на работу абсолютное большинство - 77,2% - касалась мужчин.

Ранее РБК-Украина писало, что по оценкам рекрутингового агентства Personnel Service, на сегодняшний день украинцы работают в каждой пятой польской компании.

Напомним, Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 млн человек.