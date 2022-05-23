Прошли Борисполь и Изюм. В Виннице прощаются с погибшими летчиками

В Виннице прощаются с военными летчиками - Игорем Хмарой и Ильей Негарой. Пилот и штурман, погибшие 19 мая, совершили 14 вылетов в самых ожесточенных местах фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, указом президента Украины подполковник ХМАРА Игорь Витальевич и майор НЕГАР Илья Борисович отмечены государственными наградами Украины орденом "За мужество" III степени", - добавил глава региона.

По словам Борзова, экипаж выполнял задачи у Борисполя, Изюма, Пологов, Краснополовки, Дмитровки.

"Голубые самолеты в сером небе... Самолеты в небе - коллеги почтили память офицеров. Героев Украины... 19 мая был их последний полет..." - рассказал он.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский рассказал об украинских пилотах, которые, рискуя жизнью, доставляли на завод "Азовсталь" в Мариуполе еду и воду, забирали раненых.

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