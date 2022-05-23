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Пройшли Бориспіль та Ізюм. У Вінниці прощаються з загиблими льотчиками

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 13:41
Пройшли Бориспіль та Ізюм. У Вінниці прощаються з загиблими льотчиками Фото: у Вінниці прощаються з загиблими Ігорем Хмарою та Іллею Негарою
Автор: Наталія Гурковська

У Вінниці прощаються з військовими льотчиками - Ігорем Хмарою та Іллею Негарою. Пілот і штурман, які загинули 19 травня, здійснили 14 вильотів в самих запеклих місцях фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Блакитні літаки у сірому небі… Літаки у небі - колеги вшанували пам'ять офіцерів. Героїв України…19 травня був їх останній політ…" - розповів він.

За словами Борзова, екіпаж виконував завдання біля Борисполя, Ізюму, Пологів, Краснополівки, Дмитрівки.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Указом Президента України підполковник ХМАРА Ігор Віталійович та майор НЕГАР Ілля Борисович відзначені державними нагородами України орденом "За мужність" ІІІ ступеня", - додав очільник регіону.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський розповів про українських пілотів, які, ризикуючи життям, доставляли на завод "Азовсталь" у Маріуполі їжу та воду, забирали поранених.

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