ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пройшла успішно. Резніков відреагував на нову зустріч у форматі "Рамштайн"

Новость на русском →
Київ, Понеділок 23 травня 2022 21:17
Пройшла успішно. Резніков відреагував на нову зустріч у форматі "Рамштайн" Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 23 травня, відбулася онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні. Засідання, участь в якому взяли понад 40 країн, пройшло успішно.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Twitter.

"Зустріч у форматі "Рамштайн" пройшла успішно", - підсумував Резніков на сторінці у соцмережі, проілюструвавши свою заяву зображенням "Зірки смерті" з культової серії фільмів Star Wars.

Як заявив напередодні міністр оборони США Ллойд Остін, на сьогоднішній зустрічі 20 країн світу зголосилися надати нові пакети військової підтримки Україні у боротьбі з російською агресією.

Пройшла успішно. Резніков відреагував на нову зустріч у форматі &quot;Рамштайн&quot;

Нагадаємо, за словами глави Пентагону, Данія зголосилася передати Україні протикорабельні ракети "Гарпун" та пускові установки до них.

Крім того, Пентагон анонсував проведення третьої зустрічі у форматі "Рамштайн". Цього разу вона має відбутися у Брюсселі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Олексій Резніков Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення