За прошедшую неделю выписано на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировано, - Ляшко

"Количество госпитализаций также уменьшается вторую неделю подряд. За прошедшую неделю в больницы были госпитализированы 20 402 пациента, что на 4 тысячи меньше чем на предыдущей неделе", - сказал министр.

По его словам, прошедшая неделя была первой из последних шести, когда количество выписанных из больниц пациентов больше, чем количество госпитализированных.

"За прошедшую неделю выписано на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировано". - добавил Ляшко.

Глава Минздрава заявил, что недельное количество COVID-госпитализаций уменьшается в 21 из 25 регионов Украины. В остальных 4 регионах - Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская области - ситуация остается контролируемой.